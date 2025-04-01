Orgeneral Bayraktaroğlu Gazilerle Bayramlaşma Etkinliği

BAYRAMLAŞMA TOPLANTISI

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelen gaziler, onların yakınları, şehit aileleri ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek bayramlaşma etkinliği düzenledi. Bu buluşma, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda gerçekleşti.

KAHRAMAN GAZİLERİN FEDAKARLIĞI

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin temelinin kahraman Mehmetçik ve güvenlik korucularıyla omuz omuza mücadele eden gaziler olduğunu vurguladı. Gündüz, “Dünyanın en köklü ve en güçlü kara ordularından biri olan Türk Kara Kuvvetleri, geçmişten bugüne kazandığı zaferlerle tarih yazmış ve askeri disiplini, cesareti ve savaş kabiliyetiyle dünyanın bir numaralı askeri teşkilatlarından biri olmuştur.” diyerek Türk Kara Kuvvetleri’nin başarısına dikkat çekti.

ŞEHİT HATIRASINA SAYGI

Orgeneral Bayraktaroğlu, devlet, vatan ve bayrak uğruna canlarını ortaya koyan kahramanların her daim yanında olduklarını belirtti. Şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Bayraktaroğlu, Türkiye’nin gücünün, birliği ve beraberliğiyle daha da büyüyeceğini vurguladı. Bu samimi ilgi ve vatansever duruşu için Bayraktaroğlu’na şükran sunuldu.