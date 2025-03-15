Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan Sınırda Mehmetçik’e İftar Ziyareti

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI BÖLGEDE İFTAR YAPTI

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari’nin Çukurca ilçesi sınırlarında bulunan Mehmetçik ve güvenlik güçleriyle iftar yaptı. Orgeneral Bayraktaroğlu, beraberindekilerle birlikte Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yer alan 2’nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Merkezi, 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı ve Pençe-Kilit Harekat alanındaki 13’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nı ziyaret ederek, kahraman Mehmetçik ve güvenlik korucularıyla birlikte iftar etti.

ZİYARETLE GÜVENLİK VURGUSU

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “Aziz milletimizin, şehit ve gazi ailelerimizin gönlünde taht kuran dosta güven düşmana korku veren Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun, terörle mücadelede gösterdiği kararlı duruş ve milli savunmamıza verdiği önem, büyük bir gurur ve onurdur.” dedi. Gündüz, devlete ve orduya her türlü tehdite karşı dimdik ayakta olan bu ziyaretin, sınırların güvenliği ve sürekliliği için verilen mücadeledeki kararlılığın simgesi olduğunu dile getirdi.

MEHMETÇİĞE DESTEK MESAJI

Ayrıca, Gündüz, “Kahraman Mehmetçiklerimizin aziz vatanımızı korumak için ortaya koyduğu fedakarlık ve cesaret karşısında, milletimiz her zaman olduğu gibi bugün de askerinin yanındadır. Bu vesileyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başta Kara Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere diğer kuvvetlerine minnet ve şükranlarımızı sunuyor, iç ve dış güvenliğin sağlanması için mücadele yürüten tüm güvenlik güçlerimize Cenab-ı Allah’tan güç ve kuvvet diliyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.