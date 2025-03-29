Orgeneral Çardakçı’dan Güvenlik Korucularına İftar Buluşması

GÜVENLİK KORUCULARIYLA KATILAN İFTAR PROGRAMI

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, güvenlik korucularının 40. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir iftar programı düzenliyor. Programda güvenlik korucularını ağırlayan Orgeneral Çardakçı, önemli mesajlar vermeyi ihmal etmiyor. İftarda bir açıklama yaparak, güvenlik korucularının jandarma ile tam bir uyum içinde çalıştığını vurgulayan Orgeneral Ali Çardakçı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir tehdit karşısında boyun eğmeyeceğini ifade ediyor.

GÜVENLİK KORUCULARI VE JANDARMA BİR BÜTÜNDÜR

Orgeneral Çardakçı, “Güvenlik korucuları jandarma, jandarma da güvenlik korucusudur” sözleriyle iki kurumun bir bütün halinde çalıştığını dile getiriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki zorlu görevlerdeki özverileriyle güvenlik korucularının, Türk güvenlik güçlerinin en önemli yapı taşlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Orgeneral Çardakçı, Türk milletinin ve güvenlik güçlerinin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini belirtiyor. Bu tür etkinliklerin milletin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirdiğine inandığını da ekliyor.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı’nın iftar davetine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “Güvenlik korucularımız, vatanın bölünmez bütünlüğü için büyük fedakarlıklarla görev yapmış, bu kutsal davada devletimizin en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Aziz milletimizin desteğiyle, güvenlik güçlerimiz ve kahraman güvenlik korucularımız, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Bizler, vatan ve millet için her şartta omuz omuza mücadele eden kahramanlarımıza minnettarız. Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Ali Çardakçı’ya misafirperverliği için şükranlarımızı sunuyor, bu anlamlı buluşmanın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğine inanıyoruz” şeklinde konuşuyor.