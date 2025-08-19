Orgeneral İsmail Güneykaya Görevi Devretti

DEVRİ TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Orgeneral İsmail Güneykaya, bugün Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini Korgeneral Rafet Dalkıran’a devrediyor. Milli Savunma Bakanlığı, bu konuda bir açıklama yaparak, “Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; 15 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı. Devir teslim töreninde Orgeneral İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini Korgeneral Rafet Dalkıran’a devretti” ifadelerini kullandı.

GÖREV DEVRİ ÖNEMLİ BİR ADIM

Bu devir teslim töreni, Hava Kuvvetleri’ndeki önemli bir değişimi simgeliyor. Orgeneral İsmail Güneykaya’nın komutanlık görevini Korgeneral Rafet Dalkıran’a devretmesi, Hava Kuvvetleri için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

YENİ KOMUTANIN GÖREVİ

Korgeneral Rafet Dalkıran, artık Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini üstlenmekte ve bu yeni görev ile birlikte Hava Kuvvetleri’nin çalışmalarını yönlendirmeye başlayacak. Bu değişiklik, Hava Kuvvetleri’nin stratejik vizyonunu ve operasyonel kabiliyetlerini etkileyen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.