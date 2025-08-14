Orgeneral Kemal Yeni Atandı. ERZİNCAN

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA YENİ ATAMA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yer alan Erzincan’daki 3’üncü Ordu Komutanlığı’na Orgeneral Kemal Yeni atandı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine bağlı birçok general ve amiral için atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

ATAMA SAYILARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında toplamda 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiralin atamaları gerçekleştirildi. Bu atama süreci ile birlikte, 3’üncü Ordu Komutanı pozisyonu da değişmiş oldu.

KORGENGERAL TARAKCI’NIN YERİNE YENİ ATANMA

Atama kararları kapsamında, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı’nın yerine Orgeneral Kemal Yeni getirildi. Böylece, Erzincan’daki 3’üncü Ordu Komutanlığı’na yeni bir lider atanmış oldu.