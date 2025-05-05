Orgeneral M. Gürak, K. Abdullah ile buluştu

GENELKURMAY BAŞKANI METİN GÜRAK’IN UMMAN GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞMESİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-raisi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Orgeneral Gürak, resmi daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret eden Umman Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi.

TÖREN VE GÖRÜŞME DETAYLARI

Umman Genelkurmay Al-raısı, Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen tören ile karşılandı. Törenin ardından, iki liderin görüşmesi basına kapalı bir şekilde devam etti.