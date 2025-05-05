Haberler

Orgeneral M. Gürak, K. Al-Raisi’yi karşıladı

GENELKURMAY BAŞKANI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al-Raisi ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, Türkiye’de resmi davetli olarak bulunan Koramiral Al-Raisi’yi Genelkurmay Başkanlığı’nda resmi bir törenle karşıladı.

TÖREN SEFALATİ VE GÖRÜŞME ADIMLARI

Ülke marşlarının çalınmasının ardından Koramiral Al-Raisi, Onur Kıtası’nı selamladı. Gürak ve Al-Raisi, törenin ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

KAYSERİ KARIYER MERKEZİ 255 KİŞİYİ İSTİHDAM ETTİ

Kayseri Kariyer Merkezi, nisan ayında 255 kişiyi istihdama kazandırdı ve 27 bin 617 yönlendirme ile toplamda 576 başvuru aldı.
Haberler

Kaçak Akaryakıt Üretimi, 1 Gözaltı

Adana'daki asfalt üretim tesisinde yapılan operasyonda 25 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Bu süreçte bir kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.