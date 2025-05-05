Orgeneral M. Gürak, K. Al-Raisi’yi karşıladı

GENELKURMAY BAŞKANI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al-Raisi ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, Türkiye’de resmi davetli olarak bulunan Koramiral Al-Raisi’yi Genelkurmay Başkanlığı’nda resmi bir törenle karşıladı.

TÖREN SEFALATİ VE GÖRÜŞME ADIMLARI

Ülke marşlarının çalınmasının ardından Koramiral Al-Raisi, Onur Kıtası’nı selamladı. Gürak ve Al-Raisi, törenin ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.