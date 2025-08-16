Orgeneral Metin Tokel, 1. Orduyu Devretti

DEVRİ TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanlığı vazifesini Korgeneral Bahtiyar Ersay’a devrediyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 16 Ağustos 2025 tarihinde, 2025 Yılı General/Amiral atamaları çerçevesinde 1. Ordu Komutanlığı’nda gerçekleştirilen Devir Teslim Töreni’ne katılım gösteriyor.
Bu geçiş işlemi, Kara Kuvvetleri için önemli bir anı simgeliyor.