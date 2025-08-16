Haberler

Orgeneral Metin Tokel, 1. Orduyu Devretti

DEVRİ TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanlığı vazifesini Korgeneral Bahtiyar Ersay’a devrediyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 16 Ağustos 2025 tarihinde, 2025 Yılı General/Amiral atamaları çerçevesinde 1. Ordu Komutanlığı’nda gerçekleştirilen Devir Teslim Töreni’ne katılım gösteriyor.

ORG. TOKEL GÖREVİ BAHTİYAR ERSAY’A BIRAKTI

Tören sırasında Orgeneral Metin Tokel, 1’inci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay’a devrediyor. Bu geçiş işlemi, Kara Kuvvetleri için önemli bir anı simgeliyor.

Erdoğan: Zirve Sürecin Hızlanmasını Sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le yapılan zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik çabaları hızlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Gelibolu’da Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; Eceabat Yolağzı köyü tedbir amacıyla tahliye ediliyor. Müdahale çalışmaları devam etmektedir.

