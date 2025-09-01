Haberler

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu KKTC’ye Gitti

YURT DIŞI ZİYARETİ KKTC’YE

Yüksek Askeri Şura toplantısında Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığından gelen açıklamaya göre, Bayraktaroğlu’nun bu ziyaretinin önemine dikkat çekiliyor.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

Bayraktaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Ziyarete Orgeneral Bayraktaroğlu ile birlikte Katılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi de ziyaret etti.

ANIT ZİYARETLERİ

Bayraktaroğlu ve beraberindekiler, ayrıca KKTC milli liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret ederek, Boğaz Şehitliği’nde anıt özel defterlerini de imzaladı. Bu ziyaretlerin, iki ülke arasındaki askerî ve politik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanılıyor.

