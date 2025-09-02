Haberler

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, KKTC’yi ziyaret etti

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU’NUN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, göreve başladıktan sonra yurt dışındaki ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdi. Bu önemli ziyaretine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü eşlik etti.

KKTC YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞMELER

Ziyaret çerçevesinde Bayraktaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından karşılandı. Orgeneral Bayraktaroğlu’nun ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Chp Myk Toplandı, Hazırlıklar Devam Ediyor

CHP, Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde 4 saatlik bir toplantı yaparak 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve Parti Programı Çalıştayı'nın hazırlıklarını değerlendirdi.
Haberler

Tunceli’de Barış İçin Yürüyüş Düzenlendi

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Tunceli'de gerçekleştirilen yürüyüşte toplumsal barışın önemi tartışıldı. DEM Parti İl Eş Başkanı barış mücadelesinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.