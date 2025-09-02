Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, KKTC’yi ziyaret etti

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU’NUN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, göreve başladıktan sonra yurt dışındaki ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdi. Bu önemli ziyaretine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü eşlik etti.

KKTC YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞMELER

Ziyaret çerçevesinde Bayraktaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından karşılandı. Orgeneral Bayraktaroğlu’nun ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine dair görüş alışverişinde bulunuldu.