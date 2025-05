Örgüt Kurma ve Uyuşturucu Yakalandı

SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silah ticareti, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından Kütahya, Edirne ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilen ara yakalamalarda, Kütahya ve İstanbul’da yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 13 şüpheli tutuklandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, örgüt lideri B. T. hakkında yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları yürüttü.

ARALARDA ARAŞTIRMALAR YAPILDI

Bu çalışmalarda, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, birlikte çalışma yürüttü ve Kütahya, Edirne ve Tekirdağ illerinde ara yakalamalar gerçekleştirildi. Kütahya ve İstanbul’da 9 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda, toplamda 21 bin 557 adet sentetik ecza hap, 7 bin 930 adet ecstasy hap, 199,54 gram mmda, 9 tabanca, 5 şarjör, 2 namlu, 1 namlu üst kapağı ve 40 mermi ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler arasında B.T (27), R.K (36), İ.E (35), Y. C. Z (22), S.K (30), S.D (32), S.T (42), M.E (53), Y. E (22), R. A (27), H.Ş (37), Y.G. İ (25) ve C. E (27) isimli 13 kişi yer aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.