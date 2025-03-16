Orhan Ak: “Oyun Olarak Üstündük”

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Fatih Karagümrük’ün Teknik Direktörü Orhan Ak, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, “Oyun olarak kazanan taraf bizdik” dedi. Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında sahalarında Kocaelispor ile oynadıkları bu karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Ak, takımının sergilediği performanstan duyduğu gururu ifade etti. Ak, “Takımımla çok gurur duyuyorum. Bugün müthiş bir oyun oynadılar. Hafta içi çalıştığımızı çok iyi uyguladılar. Kocaeli’yi çok iyi analiz ettik. Bu ligi hak ederek üst taraflarda kaldı. Son 4 haftadır belki kazanamıyordu ama daha başından bu zamana kadar aldığı puanlarla bunu hak ettiğini gösterdi. Çok saygı duyuyoruz. Başında çok deneyimli hocası var. Sezonun bizim için en önemli maçıydı. Final niteliğinde bir karşılaşmaydı. Başta 15 dakika oyuna giremedik, sonra oyunu domine ettik. Gol bulsak daha farklı momentum yakalayabilirdik” şeklinde konuştu.

HAKEM PERFORMANSI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Maçın gidişatında yaşanan zorluklara da değinen Orhan Ak, “İkinci yarı başında açık bir hatada yediğimiz golde biraz kırıldık ama yine oyuna döndük. Sonuna kadar mücadeleye devam ettik. 9 kişi kaldık ama oyunu bırakmadık. 2 puan kaybettik bence bugün. Kocaeli de 1 puan kazandı. Oyun anlamında kazanan taraf bizdik. Ama ikinci yarı, hakemle ilgili durum konusunda ciddi anlamda irdelenmeli. Oyunun bu kadar durması, oyuncuların ve kulübenin bu kadar gerilmesi tamamen hakemle alakalı. Anlıyorum; çok ciddi baskılar var. Ama oyuncular için de, antrenörler için de, yöneticiler için de, taraftar için de kolay değil. Bunu hakemlerin dikkatine sunmak gerek” ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM TARTIŞMASI

Yabancı hakem konusuna nasıl yaklaştığıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Ak, “Eğer ki yabancı hakem alternatifi sunulursa herkes onu denemek ister. Herkes yarışın içinde ve haftalık ortalamalar değişiyor. Zor değil, kolay da değil. Bence bu yarış sonuna kadar devam edecek” şeklinde konuştu.

Kocaelispor’UN GELECEĞİ İÇİN ÜMİTLER

Futbolculuk döneminde Kocaelispor’un alt yapısından yetiştiğini hatırlatan Ak, “Kocaelispor kesinlikle Süper Lig’de olmalı hatta Avrupa kupalarında da yer almalı. Camiasıyla ve taraftarıyla bunu hak ediyor. Bence Kocaelispor hocasıyla, oyuncusuyla ligin üstünde bir takım. Bugün oyun olarak kazandık. Böyle oynarsak şampiyon oluruz. Altına düşmemek lazım” dedi.