Orhan Aybaş, Mesut Uyumaz’ı öldürdü

OLAYIN GELİŞİMİ

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde işadamı Mesut Uyumaz’ı tabancayla öldürdüğü iddia edilen Orhan Aybaş, jandarma tarafından yakalandı. Olay, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. vatandaşlar, 59 AET 553 plakalı bir otomobili kapısı açık şekilde bulup durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri olay yerine gittiğinde, araç içinde Mesut Uyumaz’ı 4 kurşunla vurulmuş halde buldu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayete yönelik araştırmalarını sürdüren Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı, cinayet zanlısının Orhan Aybaş olduğunu tespit etti. Jandarma, Aybaş’ı otogar çevresinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi ve burada tutuklandı.

İFADEDEKİ DETAYLAR

Orhan Aybaş, ifadesinde Mesut Uyumaz ile telefon görüşmesi sonrasında buluştuklarını söyledi. “Buluştuğumuzda bana vincimi satıp arsayı almamız gerektiğini söyledi. Arsayı satan kişilerin de geleceğini belirtmişti. Bu esnada enseme silah dayadı ve ‘Satacaksın vinci, vereceksin’ diye bağırmaya başladı. Bir anlık refleksle silahı elime geçirdim. O aracına doğru kaçtı, ben de ateş ettim” dediği öğrenildi.