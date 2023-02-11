Orhan Aydın’ın kızından acı haber geldi

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla ses getirmişti.

tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, sosyal medya hesabından kızı Eylem Aydın ve annesi Elif Torun Öneren’in, Hatay’da enkaz altında kaldığını duyurmuş ve yardım istemişti. Aydın’ın eski eşi enkazdan sağ kurtulurken, kızı Eylem’den bu sabah acı haber geldi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İki büyük deprem Kahramanmaraş’ın aynı sıra 9 ilimizde yıkıma neden oldu.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, önce sosyal medya hesabından kızına ulaşamadığını duyurdu. Daha sonra kızı Eylem ve eski eşi Elif Torun Öneren’in enkaz altında kaldığını açıklayıp, yardım istedi.

Çok geçmeden Orhan Aydın’ın eski eşi Elif Torun Öneren, enkaz altından çıkarıldı. Aydın, “Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış. Sıra kızımda. Haydi canım benim haydi diren. Tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır” ifadelerini kullandı.

Depremin 6’ncı gününde Orhan Aydın’ın kızı Eylem Aydın’dan acı haber geldi. Hatay’da 36 saat süren çalışmalarının ardından Eylem Aydın’ın cansız bedenine ulaşıldı.

“BAŞIMIZ SAĞ OLSUN”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Orhan Aydın’a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm. 36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun” mesajını paylaştı.