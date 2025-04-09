Orhan Gencebay Atandı, Resmi Gazete’de Yayımlandı

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN ATAMA

9 Nisan 2025 Çarşamba tarihli ve 32865 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Orhan Gencebay, Kültür ve Sanat Politikaları Kuruluna atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı politikalar kurulları üyeliklerine yönelik atamalar, Resmi Gazete’de duyuruldu.

ORHAN GENCEBAY’IN MÜZİK yolculuğu

4 Ağustos 1944 tarihinde dünyaya gelen usta sanatçı Orhan Gencebay, 6 yaşında müziğe adım attı. Klasik batı müzikçi Emin Tarakçı Hoca’dan keman ve mandolin dersleri aldı. 7 yaşında bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk bestesi olan “Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi” eserini tamamladı. 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi aldı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul’daki musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, Türk Halk Müziği cemiyetlerinde ise bağlama çaldı. Ayrıca Samsun ve İstanbul’da halk evlerinin kuruluşunda yer aldı ve kendi müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı.

PROFESYONEL BESTECİLİK VE SANAT HAYATI

İlk profesyonel bestesi “Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin”i 14 yaşında yaparak müzik kariyerine başladı. 16 yaşında jazz ve rock müziği ile ilgilenmeye başlayarak, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor sax çalarak görev aldı. İstanbul’a gelerek konservatuvar sınavlarına girdi ve kazandı. İcra heyetinde 4 yıl görev yaptıktan sonra konservatuvardan ayrıldı. Vatani görevini bahriyeli olarak sürdürdüğü dönemde bandoda saksafon çalmaya devam etti. 20 yaşında TRT Ankara, 22 yaşında TRT İstanbul Radyosu sınavlarına girdi ve Ankara radyosundan İstanbul radyosuna geçerek 10 ay çalıştı, ardından kendi isteği ile ayrıldı.