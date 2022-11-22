Orhan Gencebay: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışlıyorum

Usta sanatçı Orhan Gencebay, kendisine yönelik tepkilere yanıt verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Sık sık devleti destekleyen açıklamalarda bulunan ve bunun için eleştirilen ünlü sanatçı Orhan Gencebay’dan cevap geldi. Gencebay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sergilediği milli duruşa muhalefet etmenin yanlış olduğunu söyleyerek, dünyanın takdir ettiği bir lider olduğunu vurguladı.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, siyasi görüşüyle ilgili zaman zaman yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve politikalarına desteklerini sık sık yineleyen Gencebay, muhalefet destekçileri tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Eleştirilere yönelik açıklama yapan Gencebay, yaptığı her açıklamanın altında bir şey arandığını söyleyerek bir süredir sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtti. Ünlü isim, “Siyasetle ilgili konuşmasam bile altında başka şeyler arıyorlar ve beni hedefe koyuyorlar. Bu nedenle bir süre konuşmama kararı almıştım.” ifadelerini kullandı.

Gencebay daha sonra, daha önceki siyasi liderlere saygı duyduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da saygı ve sevgi duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli bir duruş sergilediğini söyleyen Gencebay, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da tanıyorum ve milli bir duruş sergiliyor, ben de alkışlıyorum. Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın milli başarıları mutlaka devleti ve ülkesini seven her vatandaşı gururlandırıyordur. Bunu da görmemek mümkün değil. Tüm dünya bu başarıları takdir ediyor.” dedi.