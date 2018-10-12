Orhan Gencebay savcılığa gitti

Orhan Gencebay, kendisine hakaret eden kişilerden şikayetçi oldu.

Sevilen sanatçı Orhan Gencebay, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden kişilerden savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Çağlayan’daki İstanbul Adelet Sarayı’na saat 16:00 sıralarında Sevim Emre ve avukatı ile gelen Orhan Gencebay, sosyal medyadan kendisine hakarette bulunan kişilerden şikayetçi oldu.

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Orhan Gencebay adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

“HAKARET SAHİBİNİNDİR”

“Hakaret sahibinindir” diyen Orhan Gencebay, “Üzüntüm şu ki; hakaret sahibinindir aslında. Ben insanları kırmamaya özen gösteren biriyim. Bazı insanlarımız üzüyor insanları. İnsanın doğasında böyle şeyler de var. Ama ben doğadaki kötü şeylerin kalkmasını istiyorum. Fakat elimde olmuyor. İyi niyetimle buradayım. Kimseye kötülük yapmam mümkün değil. Dilerim o arkadaşlar da daha insan olma konusunda bilgilere sahip olsunlar diye temenni ederim” dedi.

4-5 YILDIR BU SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Orhan Gencebay’ın avukatı Berrin Ayata ise, “Sosyal medya üzerinden saldırılar oldu. 4-5 yıldır bu saldırılar var. Saldırılar artık Cumhurbaşkanlığı makamına kadar gidince mecbur kaldık. Çoğu gizli hesaptan yapıyor. Gerekli makamlardan soruşturmalar başladı” dedi.