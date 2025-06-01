Orhan Kemal’in Evi Ziyaret Edildi

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Orhan Kemal, ölümünün 55’inci yıl dönümünde Fatih’teki evinin önünde anıldı. Anma etkinliği, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, Genel Sekreter Mustafa Köz, tiyatrocu Mehmet Esatoğlu ve Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’nün katılımı ile gerçekleşti. Orhan Kemal’in hayranlarının da bulunduğu programda, oğlu Işık Öğütçü, babasıyla paylaştığı anılara değindi.

YAZARIN EVİNDEKİ ANILAR

Adnan Özyalçıner, yaptığı konuşmada, “Orhan Kemal, bu evde çoğu roman olmak üzere 28 kitabını yazdı. Bu evin pencerelerinden bakarak Cibali’yi anlattı. O uyurken sabahları işçilerin adım seslerini dinledi” şeklinde belirtti. Işık Öğütçü ise “Otuza yakın eseri burada yazıldı. Üç Kağıtçı, Müfettişler Müfettişi, Suçlu Sokakların Çocuğu gibi eserler burada kaleme alındı. 50 kuruş isimli öyküsü de burayla ilgilidir. Yukarıdaki oda babamın odasıydı ve hem oradan gelenleri hem de önünden geçenleri görebiliyordu” ifadelerini kullandı.

ÇİKOLATA ANI

Öğütçü, konuşmasına devam ederek, “Benim çok anlatmamı istedikleri bir çikolata anım var. Küçük yaşlarda odasında yatağın üstüne bir gofret koyar, kapının önünde dolaşan bana ‘oğlum, koş gel kuş sana ne getirdi’ derdi. Kapıyı açtığımda yanımda gofret olduğunu görünce çok mutlu olurdum. Bayramda o çikolataları yedikten sonra, çikolata bulaşıklarını parlak kağıttan da yalardım. O yalama sahnesi bir yazarın dikkat ettiği önemli bir noktadır. O çikolata öyküsündeki yalama sahnesi o kadar güzeldir ki, ne zaman okusam o günlere geri dönerim. 55’inci ölüm yıl dönümünde burada bulunduğunuz için teşekkür ederim, Orhan Baba’yı anıyoruz” dedi.