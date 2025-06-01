Orhan Kemal, Türk Edebiyatında Önemli Yazar

ORHAN KEMAL’İN VEFATI VE HATIRLANMASI

Eserleriyle çağdaş Türk edebiyatının önemli bir köşe taşını oluşturan roman, şiir ve oyun yazarı Orhan Kemal’in vefatının üzerinden tam 55 sene geçti. “Murtaza”, “72. Koğuş”, “Ekmek Kavgası”, “Hanımın Çiftliği” ve “Gurbet Kuşları” gibi sayısız esere imza atan Orhan Kemal, 15 Eylül 1914 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan yazar, çocukluğunun ilk dönemlerini Adana’da geçirdi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fransız işgali nedeniyle eşi ilkokul öğretmeni olan annesi Azime Hanım ve avukat babası Abdülkadir Kemali Bey ile birlikte Adana’dan ayrılmak zorunda kaldı. Niğde ve Konya’nın ardından babasının Kastamonu milletvekili olmasıyla Ankara’ya yerleşen Kemal, ailesinin Suriye’ye zorunlu göçüyle eğitimini ortada bırakmak zorunda kaldı.

EĞİTİM HAYATI VE İŞ YAŞAMI

Adana’ya geri dönen Orhan Kemal, tarım fabrikalarında işçilik, dokumacılık ve katiplik yaptı. Milli Mensucat Fabrikası işçilerinden Nuriye Hanım ile 5 Mayıs 1937’de evlenerek bir çocukları dünyaya geldi. Adana’da tanıştığı İsmail Usta’nın getirdiği kitaplarla okumaya merak saran yazar, yazmaya şiirle başladı. İlk şiirini 1939’da Reşat Kemal takma adıyla yayımlayan Kemal, hikaye ve romanlarında Orhan Kemal adını kullanarak bu ismiyle tanınmaya başladı. 1941-1943 yılları arasında “Yürüyüş” ve “İkdam” gazetelerine öyküler yazdıktan sonra, 1951’de İstanbul’a dönerek tefrika öyküler kaleme aldı.

Kemal, eserlerinde toplumsal yaşamın değişim dönemlerini birey-toplum ilişkileri bağlamında gerçekçi bir şekilde ele aldı. Tarla ırgatlarından fabrika işçilerine, çalışanlardan işsizlere kadar birçok kesimin mücadelelerini anlattı. Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Kemal, eserlerinde Raşit Kemali’nin yanı sıra Reşat Kemal ve Orhan Raşit isimlerini de kullandı. Şiir, roman, öykü, oyun ve senaryo alanlarında eserler üretti. 1950’lerde Türk sinemasına senaryo yazımları ile katkıda bulunan yazar, senaryo yazmaya başladığı dönemde “Bir gün arkadaşım bana ‘Neden senaryo yazmıyorsun’ dedi. O günden sonra senaryolar hakkında anlaşılmadığım çok şey olduğunu fark ettim.” ifadeleriyle sanat hayatını anlattı.

ÖDÜLLER VE HASTALIK

Usta edebiyatçı, “Kardeş Payı” öyküsüyle 1958 yılında “Sait Faik Hikaye Armağanı”nı kazandı. “Önce Ekmek” ise 1969’da Türk Dil Kurumu tarafından verilen “Öykü Ödülü”ne layık görüldü. Kemal daha sonra 1964-1965 tiyatro sezonunda sahnelenen “İspinozlar” adlı ilk oyunu ile dikkat çekti. 1970’te ailesinin hikayesini yazmak için Bulgar Yazarlar Birliği’nin çağrısı üzerine Sofya’ya giden yazar, burada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. 2 Haziran 1970 tarihinde 56 yaşında hayata veda eden Orhan Kemal, cenazesi Türkiye’ye getirilerek 5 Haziran’da Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

ORHAN KEMAL MÜZESİ VE ESERLERİ

15 Eylül 2000’de açılışı yapılan Orhan Kemal Müzesi, usta yazarın fotoğrafları, kitaplarının ilk baskıları, çalışma masası, mektupları, gözlüğü ve kıyafetleri ile birlikte babası Abdülkadir Kemali Bey’in eşyalarını sergilemektedir. Türk edebiyatının sosyal gerçekçi yazarı olarak tanınan Orhan Kemal, toplamda 27 roman, 12 öykü, 5 oyun ve çeşitli dergilerde yayımlanan şiirlerin yanı sıra 9’u filme alınmış 10 senaryoya ve 3 film öyküsüne sahiptir.