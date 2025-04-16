Orhan Kılıç, Şiddet Sorununu Paylaştı

OYUNCU ORHAN KILIÇ’IN ALMANYA’DAN DÖNÜŞ SÜRECİ

Orhan Kılıç, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu Haber Bahane programında, Almanya’dan Türkiye’ye dönüş sürecini ve kişisel yaşamında karşılaştığı zorlukları paylaştı. Oyuncu, eski sevgilisinin şiddetine maruz kaldığını ve bu sebepten ötürü karakola sığındığını ilk kez açıkladı. Kılıç, yaklaşık dört yıl süren bir ilişkide yaşadığı ciddi travmaların altını çizdi.

İLİŞKİDEKİ ZORLUKLAR VE ŞİDDET DENEYİMLERİ

Başlangıçta her şeyin güzel gittiğini dile getiren Kılıç, zamanla partnerinin şiddet eğilimi ve psikolojik sorunları olduğunu fark ettiğini belirtti. “İlk altı ay çok güzel geçti. Bir sene dolmaya doğru ben ayrılmaya karar verdim. Tanıdıkça şizofren olduğunu anladım. Polisler eve geliyordu, bıçakla beni kovalıyordu. Jiletle elimden yaraladı,” diyerek yaşadığı zorlu süreci “başlı başına bir film senaryosu” olarak nitelendirdi. Kılıç, ayrılmak için tam üç yıl mücadele ettiğini vurguladı.

KADIN ŞİDDETİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Arkadaşlarının üzerine baskı kurduğunu ve sabahlara kadar kapılarda beklediğini aktaran Kılıç, “Arabayı üzerime sürdü. Ben o kadından resmen kaçtım,” sözleriyle yaşadığı travma ve korkuyu paylaştı. Almanya’da kadından şiddet gören nadir erkeklerden biri olarak kendini tanımlayan Kılıç, “Kadın şiddetinden dolayı karakola sığınan tek Türk ben olabilirim” ifadeleriyle toplumda dikkat çekmeye çalışıyor.