Orhan Kılıç, Zorluklardan Bahsetti

OYRUNCU ORHAN KILIÇ’IN HAYATI VE SORUNLARI

Oyuncu Orhan Kılıç, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu Haber Bahane programında katılarak yaşamından ve sektördeki zorluklardan bahsetti. Ortaokul döneminde Almanya’ya yerleştiğini ve uzunca bir süre burada yaşadığını ifade eden Kılıç, Türkiye’ye dönmesinin ardından sektörle ilgili bazı sıkıntılar yaşadığını aktardı. “Almancı olarak geldim, beni tanımadılar” diyen Kılıç, menajerinin kendisine, “Sektörde senin için burnu havada ve kibirli diyorlar” şeklinde bir uyarıda bulunduğunu da belirtti.

TIYATRODA YER EDİNME SÜRECİ

Tiyatro dünyasına adım atma çabasının pek de kolay geçmediğini vurgulayan Kılıç, ünlü oyuncu Ayşen Gruda’nın kendisine “Seni burada yerler, bu camiada kalmak istiyorsan bir lakap bulmamız lazım” şeklinde bir öğüt verdiğini söyledi. Babasının onayı olmadan, annesinin desteğiyle konservatuvara girmeye karar verdiğini dile getiren Kılıç, bu süreçteki duygusal yönünü de paylaştı. Kendini çok duygusal biri olarak tanımlayan Kılıç, “Ben çok duygusal bir adamım, babamda duygusallık yoktur” ifadesini kullandı.

AİLE VE KARIYLA BAĞLAR

Kılıç, küçük yaşlarda babasına “Cüneyt Arkın’dan daha iyi olacağım” dediğini de belirtti. Eşinin isminin Sema olduğunu ve onunla röportaj sırasında tanıştıklarını anlatarak, evlilikleri ile ilgili sıcak anekdotlar paylaştı. Bu şekilde hem kişisel hayatından hem de meslek yaşamındaki deneyimlerinden kesitler sundu.