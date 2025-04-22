Orhan Kotluk, Çorum’a Bisikletle Ulaştı

SEHİT ÖĞRETMENİN ANISINA YOLCULUK

İzmir’de ikamet eden Orhan Kotluk, 2005 yılından bu yana şehitlerin anısına bisiklet yolculuğu yapıyor. Son olarak, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına düzenlediği bisiklet turuna Batman’dan başlayarak Çorum’a ulaştı. 15 Nisan’da Batman’ın Kozluk ilçesindeki Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi’nden yola çıkan Kotluk, yolculuğu sırasında Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat ve Amasya’yı geçerek Çorum merkeze kadar pedal çevirdi. Kotluk, bisikletle 9 günde yaklaşık 1000 kilometre yol kat etti.

PARK AÇILIŞINA KATILACAK

Çorum Belediyesi tarafından müzik temalı olarak inşa edilen ve şehit öğretmenin adını taşıyan parkın açılış törenine katılacak olan Kotluk, ardından Osmancık’a gitmek üzere yola çıkacak. Burada Aybüke öğretmenin kabrini ziyaret edecek ve yolculukta taşıdığı Türk bayrağını ilçe yöneticilerine teslim edecek. Kotluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına ‘Şehitlere Vefa Pedalı’ bisiklet turunu düzenledim.” dedi.

TEŞEKKÜR VE DUYGULARINI PAYLAŞTI

Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen Çorum’a ulaşabildiğini belirten Kotluk, yol boyunca güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekiplerine de teşekkür etti. Bu turu duyan insanların olumlu tepkiler verdiğini ifade eden Kotluk, “Özellikle şehitler anısına yapıldığı için beğeniliyor. Bir görevi daha başarmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyorum. 9 günlük yolculuğun yorgunluğu yok bedenimde; çok gururlu hissediyorum.” şeklinde konuştu. Çorum Belediyesi tarafından güzel karşılandığını ve misafir edildiğini bildiren Kotluk, şehit öğretmen adına park yapılmasından dolayı da teşekkür etti.

ŞİDDETİN SON BULMASI GEREKEN BİR KONU

Şiddetin sona ermesini isteyen Kotluk, “Şiddet son bulmalı. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bu vatan kolay elde edilmedi. İsimsiz milyonlarca kahramanımız var, toprak altında yatan. Lütfen ülkemize sahip çıkalım, şehitlerimizi unutmayalım.” diye ekledi. İnsanların üç günden sonra şehitleri hatırlamadığını belirten Kotluk, “Oturduğunuz yerden dua edebilirsiniz, mevlit düzenleyebilirsiniz, şehitlerin adını yad edecek bir şeyler yapabilirsiniz. Önemli olan şehidin anısını yaşatmak. Ben 19 yıldır bunu yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim.” ifadesini kullandı. Unutulmaması gereken isimler arasında Aybüke, Fethi Sekin, Ali Gaffar Okkan, Nene Hatun ve Şerife Bacı gibi kahramanlar olduğunu hatırlattı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın çocuklar için düzenlenen karne dağıtım töreninin ardından evine giderken ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.