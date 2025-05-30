Orhan Kutbay, Görme Engeline Rağmen Çalışıyor

GÖRME ENGELLİ KASAP, MESLEĞİNE DEVAM EDİYOR

Avcılar’da 2024 yılında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden 30 yıllık kasap Orhan Kutbay (40), son 6 aydır mesleğini gözleri olmadan sürdürüyor. Guinness Rekorlar Kitabı’na katılmak için başvurduğunu belirten Kutbay, “Emek olmadan yemek olmaz. Askerde ‘Görevini en iyi yapan vatanını en iyi seven’ yazılıydı. Bu yaşam felsefem oldu. Guinness Rekorlar Kitabı’na da insanların kalbine de gireceğiz” şeklinde konuştu.

HASTALIK SONRASI ZOR GÜNLER

Gümüşpala Mahallesi’nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Orhan Kutbay, geçen yıl 20 Mayıs’ta görme yetisini kaybetti. Kasaplık kariyerinde 15 yıl mezbahada, 15 yıl ise bir markette çalışan Kutbay, gözlerindeki ağrıların ardından önce tam görememeye başladı ve hastaneye gitti. Bir yıl boyunca çeşitli hastanelerde tedavi gören Kutbay, tüm müdahalelere rağmen tamamen görme yetisini kaybetti.

İŞİNE OLAN AŞKI

Orhan Kutbay, “30 yıldır kasaplık yapıyorum. Bir yıl önce bir anda gözlerimi kaybettim. Gözlerim görmüyor. 3 hastaneden yüzde 90 oranında görme engelli raporum var. Çok şükür yatalak olmadığım için yüzde 90 veriyorlar raporu. Bir çok arkadaşım bana artık bu işi yapmamamı, engelli olduğumu kabul etmemi söylediler. Ben çocuklarım için geleceğim için çalışmam gerektiğini söyledim. İş yerim 5 ay kapalı kaldı. 6 aydır tekrar kendi iş yerimde çalışıyorum. Hazırladığım etleri kömür ateşinde pişiriyoruz. Tavuk, köfte, kemik suyu hazırlıyoruz. Geleceğimiz için çalışıyoruz. Benim için her yer karanlık; gece de gündüzümüz de karanlık. Ancak burada, iyi bildiğim işimi yapıyorum” ifadelerini kullandı.

REKORA GİDEN YOLDAKİ ADIMLAR

Orhan Kutbay, Guinness Rekorlar Kitabı’na katılmak için gerekli başvuru ücretini yatırdığını belirterek, “3-12 hafta içerisinde gelip çekimler yapacaklar. Dünyaya kendimi tanıtmak istiyorum. Başarmak için engel yok. Benim imkanım vardı, iş yerimiz olduğu için çalışıyorum. İş yerimiz olmasaydı çalışamazdım. Kimse iş vermezdi. İmkan olduğu müddetçe çalışacağım. Beni her sabah 10.00’da getiriyorlar. Sadece tuz-biber oranını söylüyorum. Herkes alışverişini yapıyor, biz de elimizden gelen en iyisini yapmak için çalışıyoruz. İşimize sevgimizi katıyoruz” diye konuştu.