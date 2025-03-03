Orhan Miroğlu’ndan Kürtçe İstihdam Önerisi

PROGRAMDAN AYRILDI

Ak Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Habertürk TV’de yapılan bir canlı yayında, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Kürtçe çağrısının yayınlanmaması sebebiyle stüdyoyu terk etti. Miroğlu, “Trump’ın Zelensky’e yaptığı tavrın bir benzeridir bu. Yeter yahu, 100 bin kişi öldü. 100 bin kişi bu ülkede Kürtçe konuşulsun diye öldü. Nasuhi bunu bil. Ne dinleyeceğim seni? Ayrılıyorum programdan, lütfen teşekkür ediyorum. Bu dile tahammül edin. Biraz tahammül edin” sözleriyle programdan ayrıldı.

İŞSİZLİK VE KÜRTÇE İSTİHDAMI

Bugün ise Miroğlu, sosyal medya üzerinden önemli bir öneride bulundu. Miroğlu, “Muş, Bingöl, Dicle, Mardin- Artuklu Üniversitelerimizin Kürdoloji bölümünden mezun olan ve iş bulamayan binlerce insan var, başlangıç olarak her TV kanalı Kürtçe bilen bir kişiyi istihdam etsin, var mısınız yok musunuz?” ifadelerini paylaştı. Miroğlu, bu önerisiyle işsizlik sorununa dikkat çekiyor ve medya kuruluşlarından Kürtçe bilen personel istihdam etmelerini talep ediyor.