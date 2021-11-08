Orhan Pamuk hakkında soruşturma

İzmir Barosu’na kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yazar Orhan Pamuk hakkında, “Mustafa Kemal Atatürk’e ve Türk bayrağına hakaret” suçlaması sonrası verilen takipsizlik kararı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince kaldırıldı. İtiraz üzerine savcılık, Orhan Pamuk hakkında tekrar soruşturma başlattı.

İzmir Barosu’na kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ülük, suç duyurusu dilekçesinde, yazar Orhan Pamuk’un ”Veba Geceleri” isimli kitabında, Atatürk’e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Atatürk’e yönelik doğrudan bir hakaret olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Şikayetçi avukatın itirazı üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı.

Bunun üzerine savcılık, Pamuk hakkında yeniden soruşturma başlattı.