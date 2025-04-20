Orhan Ünsal, Uçakla Uçmayı Sağlıyor

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Orhan Ünsal, uçarak hayalini yaşamak için kendi hava parkını bozkırda kurdu. Uçuş gerçekleştirdikleri hava parkında, depremzede ve şehit gazi yakınlarına da uçuş imkanı sunuyor. Ünsal, Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nden pilot lisansını aldıktan sonra uygun bir uçuş alanı bulamayınca Ankara Polatlı’da hava parkı açarak hem kendi ulaşımını sağlıyor hem de havacılığa ilgi duyanlara kapı aralıyor.

SESİ İYİ DUYAN BİR AİLE YETİŞİYOR

Orhan Ünsal, “Uçağı uçuracak yer yokmuş” diyerek çocukluğundan beri uçmak istemesinin sebebini açıklıyor. “Uçmak için uçak almak mecburiyet oldu. Kiralık uçağımız yoktu, bu yüzden uçak aldık. Ancak sonrasında Türkiye’de uçacağımız uygun pistler olmadığını anladık. Bu eksiklikleri gidermek için pist yapmaya başladık. Havacılık sektörüne girdikten sonra eksiklikleri fark ettim ve Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı oldum. Türkiye’nin birçok yerinde bu tür hava parklarına ihtiyaç duyan insanları gördük” diyor.

HAVACILIĞA YENİ BİR KAPI AÇILIYOR

Orhan Ünsal Hava Parkı, küçük bir havaalanı statüsü kazandı. Bu alanda pilotaj eğitimleri veren iki uçuş okulu bulunuyor. Uçuş saatlerini doldurması gereken pilotlar burada eğitim alıyor. Ünsal, havacılığın sadece havayolları ile sınırlı olmadığını, havacılığın “rüzgarı ve özgürlüğü hissetmek” olduğunu vurguluyor. Uçuş etkinlikleri sayesinde de birçok insana havacılığa ulaşma imkanı sunuluyor. “Özellikle daha önce depremzede çocuklarla etkinlikler düzenledik, çok mutlu oldular. Amacımız bu tür faaliyetlerle havacılığı herkes için daha ulaşılabilir kılmak” diyor.

ULAŞIMDA YENİ FIRSATLAR SUNULUYOR

Orhan Ünsal, uçakların iş insanları tarafından ulaşım aracı olarak kullanılması gerektiğine de dikkat çekiyor. “Öncelikle pilot olmak gerekiyor. Bu yüzden havacılık eğitimi veren tesislere ve okullara ihtiyaç var. Bu tür hava parklarında eğitim aldıktan sonra, iş insanları uçak alarak pratik seyahat imkanı bulabiliyor. Uçaklar, özellikle uzun mesafelerde zaman kazandırıyor ve tarifeli uçaklara bağımlılığı azaltıyor. Kendi uçağı ile Türkiye’nin her köşesine 1.000 km’ye kadar yol alabiliyor” şeklinde ekliyor.