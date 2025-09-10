Haberler

Orhaneli’de Fidan Dikme Etkinliği Yapıldı

ÖĞRENCİLER FİDAN DİKME ETKİNLİĞİNE KATILDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, lise öğrencileriyle birlikte fidan dikme etkinliği yapıldı. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır da katıldı. Etkinlik çerçevesinde, Orhaneli Anadolu Lisesi öğrencilerine yangın söndürme helikopteri ve arazöz tanıtıldı.

DUYARLILIK GELİŞTİRME AMAÇLI ETKİNLİK

Programın devamında, öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayır, “orman yangınlarına karşı öğrencilerde duyarlılık geliştirilmesi amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz” diye belirtti.

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

