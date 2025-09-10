Orhaneli’de Fidan Dikme Etkinliği Yapıldı

ÖĞRENCİLER FİDAN DİKME ETKİNLİĞİNE KATILDI
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, lise öğrencileriyle birlikte fidan dikme etkinliği yapıldı. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır da katıldı. Etkinlik çerçevesinde, Orhaneli Anadolu Lisesi öğrencilerine yangın söndürme helikopteri ve arazöz tanıtıldı.
DUYARLILIK GELİŞTİRME AMAÇLI ETKİNLİK
Programın devamında, öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayır, “orman yangınlarına karşı öğrencilerde duyarlılık geliştirilmesi amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz” diye belirtti.