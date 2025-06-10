Orhaneli’nde Aranan Çocuk Bulundu

BURSA’DA KAYBOLAN ÇOCUK ARANDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 5 gündür kayıp olan çocuk, arkadaşının evinde bulundu. Altıntaş Mahallesi’nde perşembe gününden beri haber alınamayan Burak Koçak (13) için arama çalışmaları bugün de sürdü.

ARIYORUZ EKİBİ BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİ

AFAD, Jandarma Komutanlığı, deniz polisi dalgıç ekibi ve diğer kurumlardan oluşan toplam 103 kişilik ekip, arama çalışmalarında görev aldı. Ekipler, arama sırasında 5 dron, 4 arama köpeği ve 23 araç kullanarak bölgeyi taradı. Burak Koçak’ın en son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri de detaylı bir şekilde incelendi.

SALDIRILARDAN KORUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda Burak Koçak, bulunduğu mahalledeki arkadaşının evinde saklanırken keşfedildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.