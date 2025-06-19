Orhaneli’nde Yangın Kontrol Altına Alındı

BURSA’DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda patlak veren yangın, müdahale eden ekipler sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, saat 14.37’de Orhaneli ilçesine bağlı, Girencik Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar sonrasında hızlı bir şekilde bölgeye ulaşan ekipler, yangına saat 14.45’te ilk müdahaleyi yaptı.

DESTEK EKİPLERİYLE MÜDAHALE

Yangına, çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte toplamda 242 personel, 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi ve 25 araç ile müdahale edildi. Şiddetli rüzgar, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı ancak yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.