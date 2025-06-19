Haberler

Orhaneli’nde Yangın Kontrol Altına Alındı

BURSA’DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda patlak veren yangın, müdahale eden ekipler sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, saat 14.37’de Orhaneli ilçesine bağlı, Girencik Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar sonrasında hızlı bir şekilde bölgeye ulaşan ekipler, yangına saat 14.45’te ilk müdahaleyi yaptı.

DESTEK EKİPLERİYLE MÜDAHALE

Yangına, çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte toplamda 242 personel, 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz, 10 su tankeri, 1 TOMA, 4 iş makinesi ve 25 araç ile müdahale edildi. Şiddetli rüzgar, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı ancak yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Anısına Etkinliğe Katıldı. Çok Sayıda İsmin Yer Aldığı Programda. Genç Hukukçulara Verges’in Kitabını Önerdi. Fethi Gemuhluoğlu ile Gençlik...

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Grubu etkinliğinde genç hukukçularla anılarını paylaşıp, Gazze'deki soykırıma ilişkin önemli çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Gözaltı

Atakum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 gram sentetik madde ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.