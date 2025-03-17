Orhangazi’de 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki bir çocuk, hayatını kaybetti. Acı haber ailesini ve çevresini derin bir hüzne boğdu. Örnekköy mahallesinde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu’nun 5 yaşındaki oğulları Erdal Gazioğlu, bir ay önce yakalandığı gribal enfeksiyonun zatürreye dönüşmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Minik Erdal, Örnekköy’de son yolculuğuna uğurlandı.

ACILI AİLENİN DERTLİ GÜNLERİ

Olay, Orhangazi’ye bağlı Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi. Elde edilen verilere göre, Turgay ve Fatma Gazioğlu’nun 3 çocuğundan en küçüğü olan Erdal Gazioğlu, yaklaşık bir ay önce gribal enfeksiyon geçirdi. Orhangazi Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 20 gün süren tedavisinin ardından, daha önceden Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen 5 yaşındaki Erdal Gazioğlu, burada zatürre tanısı aldı ve yaklaşık 1 haftalık tedavi sürecinin ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARISEL OLDU

Minik Erdal’ın vefatı, ailesini ve yakınlarını derin bir üzüntüye soktu. Erdal Gazioğlu, Örnekköy Camisi’nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu ve yakınları bu acı kaybı derin bir sessizlikle karşıladı.