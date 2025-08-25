Haberler

Orhangazi’de Cami İnşaatında Kaza

İŞÇİ DÜŞMESİ OLAYI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir cami inşaatında çalışan işçi, 10 metre yükseklikten yere düştü. 31 yaşındaki El Musa Almatayer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, öğleden sonra saat 13.30 sıralarında Camikebir Mahallesi’ndeki Sultan Alparslan Camii inşaatında gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası olarak görev yapan El Musa Almatayer, inşaatın 3. katında kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşüyor. Olayın ardından hemen sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından Almatayer, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam ediyor.

