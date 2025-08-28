Haberler

Orhangazi’de Çay Yüklü TIR Devrildi

KAZA VE YARALANMA İNCELEMESİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir çay yüklü TIR devrildi ve sürücü Süleyman Arıca (57) yaralandı. Devrilen TIR nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı Bursa yönü, 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Kaza, saat 14.30 civarında oluştu. Süleyman Arıca’nın yönetimindeki 53 DZ 137 plakalı TIR, kavşaktan otoyola çıkarken virajda direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

AÇIKLAMALAR VE MÜDAHALELER

TIR’ın devrilmesiyle beraber yolun kapanması sonucu yaralanan Arıca, kendi çabasıyla kabinden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri gönderildi. Süleyman Arıca, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne taşındı ve burada tedavi altına alındı.

TRAFİK DURUMU VE YENİDEN AÇILMA

Trafige kapanan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa yönü, devrilen TIR’ın kaldırılması ile 3 saat sonra yeniden açıldı. Olayın ardından bölgedeki trafik akışı normalleşti.

ÖNEMLİ

