Orhangazi’de Çiftlikte Bir Ölüm

OĞULUNUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kişi çiftlik evinde ölü halde keşfedildi. Mustafa Karaman’dan bir süredir haber alamayan babası, kırsal Üreğil Mahallesi’ndeki çiftlik evinde oğlunu kanlar içinde ve hareketsiz buldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemelerde Karaman’ın baltayla öldürüldüğü tespit edildi. Karaman’ın bedeni, savcının otopsi incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

JANDARMA, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisini bulmak amacıyla saha çalışması yürütmeye başladı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.