Orhangazi’de El Bombası İmha Edildi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan İznik Gölü sahilinde, Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğu tahmin edilen bir el bombası imha edildi. İznik Gölü çevresinde yürüyüş yapan bir kişi, sahilde el bombasını fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye Jandarma Komutanlığı’na bağlı Patlayıcı Madde İmha Ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak, üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğu tahmin edilen el bombasını uzaktan fünyeyle patlattı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Bursa’da El Bombası İmha Edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Akharem Mahallesi çevresinde bulunan bir patlamamış el bombası, jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.
Bolu Geçişinde Kaza Meydana Geldi

TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan yolcu otobüsüne çarpan kamyon kazasında yedek şoför yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

