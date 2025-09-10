Orhangazi’de El Bombası İmha Edildi

EL BOMBASI İMHA EDİLDİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan İznik Gölü sahilinde, Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğu tahmin edilen bir el bombası imha edildi. İznik Gölü çevresinde yürüyüş yapan bir kişi, sahilde el bombasını fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

JANDARMA EKİBİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından bölgeye Jandarma Komutanlığı’na bağlı Patlayıcı Madde İmha Ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak, üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğu tahmin edilen el bombasını uzaktan fünyeyle patlattı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.