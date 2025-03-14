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Orhangazi’de Gül Serasında Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir gül serasının paketleme bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak olayı sonlandırdı. Yangın, saat 15.00 civarında Orhangazi’ye bağlı Gemiç Mahallesi’nde bulunan bir gül serasında gerçekleşti. Alınan bilgiler doğrultusunda, Aynur Sain isimli vatandaşa ait gül serasının paketleme bölümünde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangını fark eden serada çalışan işçiler hemen dışarı çıktı. Yangına ilk müdahale, işletmenin çok yakınında bulunan Asil Çelik fabrikasına ait itfaiye aracı ile yapıldı. İhbarın ardından bölgeye Orhangazi ve Gemlik’ten itfaiye araçları yönlendirilerek durum kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın kontrol altına alındı.

HASAR VE İNCELEME

Yangın sonucunda seranın paketleme bölümünde ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başlatıldı.

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