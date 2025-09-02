Haberler

Orhangazi’de Kaza: 2 Yaralı

KAZA SONUCUNDA İKİ YARALI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Ö.F.K. (50) yönetimindeki 16 RCT 54 plakalı otomobilin, H.M. (19) tarafından kullanılan 16 BSR 440 plakalı motosikletle çarpışmasıyla meydana geldi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Arapzade Mahallesi Fındıklı Yolu’nda gerçekleşen kaza sonrasında, çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü H.M. ve yanında bulunan F.M. (18), sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

