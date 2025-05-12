Orhangazi’de Motosiklet Kazası Gerçekleşti

KAZA KALP KIRAN SONUÇLARA YOL AÇTI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı ve sonuç olarak Hasan Mert Köse (25) hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, saat 22.30 civarında Tekke Mahallesi’nde gerçekleşti. Merkez yönüne hareket eden Halil Altuntaş’ın kullandığı 16 BLY 261 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hasan Mert Köse’nin idaresindeki 16 BKS 024 plakalı motosikletle çarpıştı. Bu talihsiz kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çarpışmanın ardından, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleden sonra yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne taşındı. Ancak tedavi sürecinde Hasan Mert Köse, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin yapılabilmesi için bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu olay, trafik güvenliği konusunda bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor.