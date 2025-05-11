Orhangazi’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZANIN DETAYLARI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, yavaşlayan trafikte meydana gelen motosiklet kazasında baba ile 13 yaşındaki oğlu yaralandı. Kaza saat 16.00 sıralarında Orhangazi’de Göl Yolu üzerinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, Göl Yolu yönünden Orhangazi’ye doğru giden Oktay A. (49) yönetimindeki 16 AZC 908 plakalı motosiklet, önünde aniden yavaşlayan trafiği fark ettiğinde hızını düşürdü. Bu esnada, aynı yönde ilerleyen Sertan U. (52) kontrolündeki 16 BIS 370 plakalı motosiklet, önünde yavaşlayan motosiklete çarparak savruldu.

YARALILARIN DURUMU

Kazanın sonucunda arkadan gelen motosikletin sürücüsü Sertan U. ile 14 yaşındaki oğlu A.E.U., motosikletten savrularak yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekiplerine ihbar yapıldı. Sağlık ekipleri, yaralı baba ve oğula olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının da durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Bunun yanı sıra polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.