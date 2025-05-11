Orhangazi’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

Trafikte Meydana Gelen Kazada Baba ve Oğlu Yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, yavaşlayan trafikte iki motosiklet çarpıştı. Bu kazada baba ile 13 yaşındaki oğlu yaralandı. Kaza, saat 16.00 civarında Orhangazi’deki Göl Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Göl Yolu yönünden Orhangazi yönüne doğru ilerleyen Oktay A. (49) yönetimindeki 16 AZC 908 plakalı motosiklet, önündeki trafiğin aniden yavaşladığını fark ederek hızını düşürdü. Bu sırada aynı yolda ilerleyen Sertan U. (52) yönetimindeki 16 BIS 370 plakalı motosiklet, Oktay A.’nın motosikletine çarparak savruldu.

Motosikletten Savrulan Baba ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucu, arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Sertan U. ve 14 yaşındaki oğlu A.E.U., motosikletten savrularak yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı olan baba ve oğula burada ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Her iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.