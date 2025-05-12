Orhangazi’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA SONUCU TRAFİK FELAKETİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 25 yaşındaki Hasan Mert Köse yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Kaza, saat 22.30 sularında Tekke Mahallesi’nde gerçekleşti. Merkez yönüne ilerleyen Halil Altuntaş’ın kullandığı 16 BLY 261 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hasan Mert Köse’nin kullandığı 16 BKS 024 plakalı motosikletten hasar aldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri önemli hızla sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin akabinde ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Hasan Mert Köse, hastaneye ulaştırılmasına rağmen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili adli bir soruşturma süreci başlatıldı. Trafik güvenliği açısından meydana gelen bu üzücü olay, motosiklet kullanımında dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.