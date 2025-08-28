Orhangazi’de Tır Devrildi, Trafik Kapandı

ORHANGAZİ’DE TIR KAZASI TRAFİĞİ AKSATTIKTI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağında meydana gelen tır kazası trafiği tamamen durdurdu. Yaklaşık 3 saat boyunca kavşaktan Bursa yönüne dönüşler trafiğe kapandı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.

KAZANIN SEBEBİ VE MÜDAHALE

Kaza, saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Süleyman Arıca (57) yönetimindeki 53 DZ 137 plakalı çay yüklü tır, Orhangazi kavşağından otoyola bağlanırken virajda kontrolünü kaybederek devrildi. Tır, yolun tamamını kapattı ve sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Olay yerine gelen ambulans, hafif yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

TRAFİK SORUNU VE ÇALIŞMALAR

Devrilen tır, yaklaşık 3 saat süren çalışmalarla kaldırıldı. Bu süre zarfında kavşağın Bursa istikameti kapalı kaldı. Kazanın ardından trafik akışının yeniden sağlanması için gerekli önlemler alındı.