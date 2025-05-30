Orhangazi’de Tır, Otomobili Altına Aldı

KAZA ANI VE SONRASI

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşanan bir kaza sonucunda otomobili altına alan tır, yoldan çıkarak zeytin bahçesine daldı. Bu olayda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, 00:30 sıralarında Orhangazi İznik yolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyreden Serdar B. yönetimindeki 10 TR 584 plakalı tır, karşı yönden gelen Fuat Akdemir (44) kontrolündeki 34 MMY 674 plakalı otomobil ile çarpıştı. Tır, altına aldığı otomobili metrelerce sürükleyerek yoldan çıktı ve zeytin bahçesine daldı. Ağaçları parçalayarak ilerleyen tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Otomobil sürücüsü Fuat Akdemir’in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır sürücüsü ise kazayı hafif yaralarla atlattı ve kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaşamını yitiren Fuat Akdemir’in cenazesini çıkartabilmek için uzun süre çalıştı. Cenaze, başsavcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü. Kaza sebebiyle Orhangazi İznik karayolunda trafik akışı jandarma kontrolü altında sağlanıyor ve kazayla ilgili tahkikat sürüyor.