Orhangazi’de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı ve 2’si çocuk toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 civarında Gemiç Mahallesi kavşağında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Murat A. (64) yönetimindeki 43 YB 206 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Yasin E. (32) tarafından kullanılan 16 AYZ 653 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Murat A. ile otomobilin sürücüsü Yasin E., eşi Cennet E. (32) ve çocukları 9 yaşındaki İlknur E. ile 5 yaşındaki Erim E. yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Yaralanan 5 kişi, olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine nakledildi. Yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.