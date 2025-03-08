Haberler

Orhangazi’de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı ve 2’si çocuk toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 civarında Gemiç Mahallesi kavşağında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Murat A. (64) yönetimindeki 43 YB 206 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Yasin E. (32) tarafından kullanılan 16 AYZ 653 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Murat A. ile otomobilin sürücüsü Yasin E., eşi Cennet E. (32) ve çocukları 9 yaşındaki İlknur E. ile 5 yaşındaki Erim E. yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Yaralanan 5 kişi, olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine nakledildi. Yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kontrol Kaybedilen Cip Takla Attı: 4 Yaralı

Erbaa'da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan cipte 4 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Hatay’da Tırla Çarpışan Motosiklet Kazası

Kırıkhan'da bir tırla çarpışan motosiklet kazasında iki genç, 19 yaşındaki Atilla Kafas ve 18 yaşındaki Halit Helvacı, yaşamını yitirdi. Jandarma soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.