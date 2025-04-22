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Orhangazi’de Usulsüzlük Soruşturması Başlatıldı

ENGELLİ RAPORLARINDA USULSÜZLÜK İDDİASI

BURSA’daki Orhangazi Devlet Hastanesi’nde engelli raporlarıyla ilgili usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmada 3’ü hastane personeli olmak üzere toplamda 13 şüpheli gözaltına alındı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanede engellilere verilen raporlarla ilgili olarak bir soruşturma başlattı.

GÖZALTI TAFİKATI

Konuyla ilgili olarak hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 8’i rapor alan, 3’ü hastane çalışanı, 1’i eski doktor ve 1’i de eski hastane çalışanı olmak üzere toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. İddialara göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alımı için usulsüz rapor almaya yönelik işlemler gerçekleştirilmiş durumda. Soruşturma süreci halen devam ediyor.

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