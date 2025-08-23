Orhangazi’de Yangın, 1 Kişi Gözaltında

ORHANGAZİ’DE YANGIN VE GÖZALTILAR

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dün gerçekleşen orman yangınıyla ilgili olarak jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Yangın, öğle saatlerinde Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi’nin yüksek bölgelerinde, makilik ve kısmen ağaçlık alanlarda ortaya çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan yaklaşık 1,5 saat boyunca müdahale ederek kontrol altına aldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS

Yangının nedeni hakkında araştırma yapan jandarma, bu kapsamda bir kişiyi gözaltına aldı. Zanlının jandarmada ifadesi sürüyor ve buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.