Orhangazi’de Yangın Kontrol Altında Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Orhangazi ilçesinde yer alan kırsal Gedelek Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde, saat 16.30 civarında bir yangın meydana geldi. Yangının başlangıç noktası, makilik alanda bulunan ağaçlık bölge oldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın, alevlerin ormana sıçramasıyla birlikte ihbar üzerine hemen müdahale ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyeye ait itfaiye ve arasözler, yangın bölgesine yönlendirildi.

NEYSE Kİ HIZLI KONTROL

Havadan yapılan çalışmalarla yangın, yalnızca 1 saatte kontrol altına alınıyor. Şu an için bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aile Yılı İçin Kapsamlı Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Aile Yılı" dönemiyle aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla destek ve yatırımların devam edeceğini duyurdu.
Aksaray’da Otomobil Takla Attı.

Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole devrildi. Araç büyük hasar görürken, sürücü hafif yaralarla kurtuldu.

