Orhangazi’de Yangın Kontrollü Hale Getirildi

YANGININ ÇIKTIĞI ZAMAN VE YER

Orhangazi ilçesindeki kırsal Gedelek Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde, saat 16.30 sularında bir yangın meydana geldi. Bu makilik alanda başlayan alevler hızla ormana sıçradı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Yangın ihbarıyla birlikte, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyeye ait itfaiye ve arasözler gönderildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan yapılan müdahalelerle birlikte, yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.