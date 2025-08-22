Haberler

Orhangazi’de Yangın Kontrollü Hale Getirildi

YANGININ ÇIKTIĞI ZAMAN VE YER

Orhangazi ilçesindeki kırsal Gedelek Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde, saat 16.30 sularında bir yangın meydana geldi. Bu makilik alanda başlayan alevler hızla ormana sıçradı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Yangın ihbarıyla birlikte, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyeye ait itfaiye ve arasözler gönderildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan yapılan müdahalelerle birlikte, yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aile Yılı İçin Kapsamlı Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Aile Yılı" dönemiyle aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla destek ve yatırımların devam edeceğini duyurdu.
Aksaray’da Otomobil Takla Attı.

Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole devrildi. Araç büyük hasar görürken, sürücü hafif yaralarla kurtuldu.

