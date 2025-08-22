Haberler

Orhangazi Gedelek Köyü’nde Yangın Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Gedelek Köyü’nde meydana gelen orman yangını, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Önceki hafta çıkan orman yangınından etkilenmiş olan Gedelek mahallesi, bugün yeniden alevler ile karşı karşıya kaldı. Saat 17:00 sıralarında mahallenin yüksek bölgelerinde bulunan makilik alanda dumanlar yeniden görüldü.

MÜDAHALE GÜÇLÜ OLDU

İhbarın ardından hemen harekete geçen orman işletme ekiplerine, itfaiye ve çiftçi tankerleri destek sağladı. Yangına müdahale eden ekipler arasında 2 helikopter de yer aldı. Yaklaşık bir saat süren mücadele sonucunda Gedelek’teki orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca jandarma, Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinasyonunda yangınla ilgili bir soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aile Yılı İçin Kapsamlı Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Aile Yılı" dönemiyle aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla destek ve yatırımların devam edeceğini duyurdu.
Haberler

Aksaray’da Otomobil Takla Attı.

Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole devrildi. Araç büyük hasar görürken, sürücü hafif yaralarla kurtuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.