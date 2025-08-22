Orhangazi Gedelek Köyü’nde Yangın Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Gedelek Köyü’nde meydana gelen orman yangını, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Önceki hafta çıkan orman yangınından etkilenmiş olan Gedelek mahallesi, bugün yeniden alevler ile karşı karşıya kaldı. Saat 17:00 sıralarında mahallenin yüksek bölgelerinde bulunan makilik alanda dumanlar yeniden görüldü.

MÜDAHALE GÜÇLÜ OLDU

İhbarın ardından hemen harekete geçen orman işletme ekiplerine, itfaiye ve çiftçi tankerleri destek sağladı. Yangına müdahale eden ekipler arasında 2 helikopter de yer aldı. Yaklaşık bir saat süren mücadele sonucunda Gedelek’teki orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca jandarma, Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinasyonunda yangınla ilgili bir soruşturma başlattı.