Orient Express İstanbul’a Ulaştı

ORIENT EXPRESS İSTANBUL’A ULAŞTI

Fransa’nın başkenti Paris’ten hareket eden, lüks tren yolculuğunun sembolü haline gelen tarihi ‘Orient Express’ (Şark Ekspresi), 64 yolcusuyla İstanbul’a geldi. Sirkeci Garı’nda büyük bir coşkuyla karşılanan tren, İstanbullulara nostalji dolu anlar yaşattı.

BU YILKİ SEFERLER

Orient Express, Paris – İstanbul hattında 1883 yılından bu yana dönemsel seferler düzenliyor. Bu sene, 30 Mayıs’ta Paris’ten yola çıktı. İlk durakları Macaristan’ın başkenti Budapeşte ve Romanya’nın başkenti Bükreş olan tren, buradan iki yolcusunu indirdikten sonra Türkiye’ye yöneldi. Edirne’deki Kapıkule Tren Garı üzerinden Türkiye’ye giriş yapan tren, saat 17.30’da 15 vagonuyla Sirkeci Garı’na ulaştı. Sirkeci’de tarihi trenin gelişini izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ve turist, Orient Express’i heyecanla karşıladı.

DÖNÜŞ SEFERİ TARİHİ

Orient Express’in İstanbul’dan dönüş yolculuğu 6 Haziran Cuma günü saat 15.30’da başlayacak. Türkiye’den ayrıldıktan sonra Paris’e doğru yola çıkacak olan tren, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde durarak 11 Haziran’da Fransa’nın başkentine ulaşacak. Bu yolculuk, trenin 2025 yılı için planlanan İstanbul çıkışlı seferlerinden ilki olarak kayıtlara geçecek. İkinci seferin ise 3 Ekim’de gerçekleşmesi planlanıyor.

KÜLTÜREL BİR İKON

Dünyanın en ünlü tren hatlarından biri olan Orient Express, Paris’ten İstanbul’a ilk seferini 1883 yılında gerçekleştirdi. Lüks vagonları, zarif dekorasyonu ve Avrupa şehirlerini birbirine bağlayan güzergahıyla tren, yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan öte, kültürel bir ikon haline geldi. Agatha Christie’nin ünlü romanı ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’e de esin kaynağı olan tren, günümüzde ‘Venice Simplon-Orient-Express’ adıyla özel turistik seferler düzenliyor. Orient Express, nostaljiyle modernizmi harmanlayan bir yolculuk deneyimi sunuyor.