Orion Turtle Chips Geri Çağrılıyor!

ORION TURTLE CHIPS ÜRÜNLERİ GERI ÇAĞRILIYOR

Yurt dışında sıkça tüketilen cips markalarından biri olan Orion Turtle Chips’in ‘Tatlı Mısır Aromalı’ ürünleri, ciddi sağlık sorunları taşıdığı için geri çağrılmaya başladı. Tüketicilere, bu ürünlerin süt, soya ve buğday izleri içerebileceği gerekçesiyle tüketmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Gıda güvenliği denetçileri, 2,50 sterlin fiyatla satılan bu cipslerin bazı bileşenlerinin alerjiye yol açabileceğini bildirdi. Unisnacks Europe Ltd., bu geri çağırmanın yalnızca son kullanma tarihi 10 Nisan 2025 ve 24 Nisan 2025 olan 80 gramlık paketler için geçerli olduğunu açıkladı. Tüketicilere, bu ürünü tüketmemeleri konusunda hassasiyetle uyarı yapıldı ve herhangi bir sorun yaşayanların fiş ibraz etmelerine gerek olmaksızın para iadesi yapılacağı belirtildi.

PARA İADESİ SÜRECİ VE UYARILAR

İngiltere’nin Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ürünlerin satıldığı tüm perakende mağazalarında uyarı bildirileri yayınlanacağı belirtildi. Bu bildirimler, müşterilere geri çağırma sebebiyle ilgili bilgi verecek ve nasıl iade prosedürlerini takip edeceklerine dair açıklamalar yapacak.

CİPSİN YARATTIĞI ALERJİK REAKSİYONLAR

Süt, soya ve buğday gibi alerjenler, bazı bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Süt alerjisi olan kişiler, ya inek sütündeki proteinlere alerjik tepki verir ya da laktoz intoleransı nedeniyle sindirim problemi yaşayabiliyor. Döküntü, kaşıntı, mide krampları, kusma ve ishal gibi semptomlar meydana gelebilir. Şiddetli durumlarda anafilaksi gelişebilir. Çölyak hastalığına sahip kişiler ise glüteni sindiremeyen otoimmün bir hastalığa tabi. Bu durum, döküntü, nefes alma güçlüğü ve bilinç kaybı gibi ciddi semptomlar yaratabiliyor. Dünya genelinde her 100 kişiden birinin çölyak hastalığından etkilendiği tahmin ediliyor.